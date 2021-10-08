السيد نصر الله وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في لبنان والمنطقة

بحث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وجاء في بيان صدر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم أن نصرالله نوه بمواقف إيران الداعمة للبنان مبينا أنها “الحليف الصادق والوفي في كل الظروف وأن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من المحنة التي ألمت به”.

بدوره أكد عبد اللهيان ثبات الموقف الإيراني الداعم للبنان والوقوف إلى جانبه على كل الصعد.