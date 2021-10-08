رئيسي: لن نتراجع عن سياستنا باستغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية

أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن محطة بوشهر للطاقة النووية تعمل بأقصى طاقتها وتولد ألف ميغاواط من الكهرباء وستزداد الكمية إلى ثلاثة أضعاف بعد تنفيذ مراحل تطوير المحطة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله للصحفيين اليوم عقب جولة في مختلف أقسام المحطة “إن السياسة المحددة لإيران هي استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية ولن تتراجع عن ذلك” مشيراً إلى أن تبوؤ إيران المركز الأول اقتصادياً وعلمياً وتقنياً في المنطقة يتطلب تخطيطاً حكيماً وهادفاً للتنمية المستدامة للصناعة النووية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن المعرفة النووية في المستقبل ستحدد التطور العلمي والتقدم المذهل للدول ويجب ألا نتخلف عن قافلة الحركة العلمية العالمية وسيؤدي النمو الكبير للمعرفة النووية وتطويرها إلى تعزيز سائر التقنيات والفنون.

وكشف رئيسي عن سعي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لزيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد إلى عشرة آلاف ميغاواط إضافة إلى توفير جزء من مياه الشرب عن طريق تحلية المياه.