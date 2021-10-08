كراكاس تنتقد عرقلة واشنطن حقوقها من موارد صندوق النقد

انتقدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز اليوم عرقلة الولايات المتحدة حقوقها الخاصة بالحصول على موارد من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت رودريغيز في خطاب ألقته عبر الفيديو أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد: “يرفض صندوق النقد الدولي منحنا مبلغ 5 مليارات دولار لمكافحة كورونا والسبب هو حق النقض “الفيتو” الصريح للولايات المتحدة ضد فنزويلا “.

وأضافت رودريغيز: “الولايات المتحدة عرقلت التجارة الخارجية لفنزويلا من خلال العقوبات .. وكنا هدفا لأكثر من 430 إجراء قسريا أحادي الجانب أعاق التجارة الخارجية والخاصة بما يخالف جميع المبادئ القانونية للحصانة السيادية”.

وأوضحت أن الإجراءات الأمريكية أدت إلى خسائر بقطاع النفط تجاوزت 63 مليار دولار ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات بنسبة 99 بالمئة معتبرة هذه الإجراءات “جرائم ضد الإنسانية وتنتهك النظام الدولي لضمان حقوق الإنسان”.

وقدمت رودريغيز رسميا طلبا إلى الأونكتاد لتجميع وقياس وتحليل التبعات الاقتصادية الكلية للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على فنزويلا.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على رئيسها الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.