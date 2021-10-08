كيرستي بيرتاريلي تصبح أغنى مطلقة

أصبحت ملكة جمال بريطانيا السابقة ومغنية البوب الشهيرة، كيرستي بيرتاريلي، أغنى مطلقة في المملكة، بعد إعلانها عن طلاقها من الملياردير إرنستو، وذلك بعد زواج دام لمدة 21 عاماً، وهو ما يعتبر صدمة للكثيرين.

وقال المتحدث باسمهما لصحيفة ديلي ميل “بحزن يؤكد إرنستو وكيرستي بيرتاريلي أنهما انفصلا”، وكانت إجراءات الطلاق قد بدأت في الصيف الماضي، ويمتلك الزوجين السابقين ثلاثة أطفال. وكان قد تم إدراج الزوجين معًا في المركز الرابع عشر في قائمة Sunday Times Rich List لهذا العام، بثروة تقدر بنحو 9.2 مليار جنيه إسترليني، وهي ثروة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للعديد من البلدان، ويؤكد المتحدث باسمها على أن “القرار كان مشتركًا والانفصال وديًا”.

رفض الزوجان مناقشة حجم مدفوعات بيرتاريلي، لكن ديلي ميل تدرك أن ملكة جمال المملكة المتحدة السابقة، وافقت على قبول تسوية بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني، وهذا سيجعلها أغنى مطلقة بريطانية، حيث تقدر ثروتها الشخصية بحوالي 365 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك تصبح برتاريلي أكثر ثراءً من نجوم البوب ​​السير ميك جاجر ، الذي يُقال إن ثروته تبلغ 310 مليون جنيه إسترليني ، وإد شيران (220 مليون جنيه إسترليني) وأديل (140 مليون جنيه إسترليني).

اشترت برتاريلي أيضاً منزلاً حديثاً مذهلاً بجانب بحيرة جنيف في سويسرا، تم شراؤه هذا العام مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، كما أنها تمتلك شاليهاً قيمته 8 ملايين جنيه إسترليني في منتجع التزلج السويسري جشتاد.

ومثلت بيرتاريلي، المحامية المعروفة باسم ستيل ماجنوليا والتي مثلت الأمير تشارلز والسير بول مكارتني في طلاقهما، وقالت إحدى صديقاتها للصحيفة”: “كانت التسوية أكثر سخاء مما يجب أن تكون، لم يرغبا في قضية ومحكمة مطولة.”