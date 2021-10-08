محطات فنيّة منوعة في مهرجان “خريف عين الشرقية الثقافي”

اللاذقية- مروان حويجة

يستهلّ المركز الثقافي العربي في بلدة عين الشرقية نشاطاته وفعالياته في فصل الخريف بإطلاق المهرجان الثقافي والفنّي المنوع “خريف عين الشرقية الثقافي” الذي ينطلق يوم غدٍ السبت ويتضمن معزوفات موسيقية ومشاركات شعرية وعروضاً رياضية ولوحات فنية وندوات طبية وثقافية بمشاركة كوكبة من الأدباء والكتّاب والفنانين والمختصين والرياضيين.

تتنوع فعاليات المهرجان مع انطلاقة يومه الأول بافتتاح معارض تشكيلية بالألوان الزيتية وأعمال تدوير الورق ومعرض الأعمال اليدوية والحرف التقليدية التراثية والمنتجات البيئية وتشارك فيه مواهب فنية شابة من اتحاد شبيبة الثورة، ويتم افتتاح معرض الفنون التشكيلية المنوّع للفنانين التشكيليين: يولا مهنا، ليث ديبة، ومعرض فنون يدوية للفنانة رؤى الخير، ومعرض للتراث الشعبي للفنان حسن سليمان، كما تنطلق فعاليات معرض أوريغامي بمشاركة فريق ثقافة الطفل، ويقدم المسرح الشبيبي عروضاً مسرحية منوّعة بعنوان “الأفعى حبيبتي”، ويتابع جمهور المهرجان عزفاً موسيقياً منفرداً وجماعياً يؤديه عازفون من مركز وتر الموسيقي، وعروضاً رياضية في الزومبا والملاكمة يؤديها رياضيون في مدرسة الغصون الرياضية بإشراف المدرّبة يارا غصون، وفي الجودو في صالة الأسد الرياضية في عين الشرقية بإشراف المدّرب حمزة علي.

ويتضمن المهرجان في يومه الثاني مشاركات شعرية لملتقى القرداحة الثقافي، ولوحة فنيّة بعنوان “صباح الخير سورية” لفرقة مدرسة الشهيد أحمد صقر بإشراف وتدريب آمنة حمود، ولوحة فنية عنوانها “صباح الخير يا وطني” تقدمها المواهب الفنية في مدرسة الشهيد سليمان ديبة بإشراف وتدريب عتاب ديب، وتقدّم روضة العرين لوحة “المحبة بتجمعنا” تدريب نور مبارك وسمر حسن، ويتم عرض مسرحية “الجمال” لفرقة مدرسة الشهيد سليمان ديبة بإشراف وتدريب عتاب ديب، كما تقام ندوة طبية توعوية حول “طب الفم الوقائي” للدكتور علي محمد علي، ويفرد المهرجان ندوة في مجال التنمية البشرية عنوانها “الكلمة وتأثيرها في العقل والحياة” يتحدث فيها المحاضر إسرافيل حسن مياسة. ويزدان المهرجان بالعديد من الفقرات والمحطات الفنية والثقافية المنوعة التي يتم تقديمها على مدار يومي المهرجان ٩ و١٠ تشرين الأول الجاري.