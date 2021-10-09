إيران تعيد النظر في محادثات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إعادة النظر في المحادثات المتعلقة بإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد.

وقال خطيب زاده في مقابلة مع قناة فرانس 24 اليوم نقلتها وكالة ارنا “إن المرحلة الأولى من إعادة النظر في المحادثات انتهت وقررنا مواصلتها مع مجموعة دول 4 زائد 1 في فيينا” مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستصل إلى نتيجة في المستقبل القريب.

وأوضح أن الحكومة الإايرانية الجديدة وفور وصولها إلى نتيجة ستحدد موعداً لانطلاق جولة جديدة منها حيث ستحدد القضايا التي يجب متابعتها فيها بشكل دقيق.

ورداً على سؤال قال خطيب زاده.. “إن على الولايات المتحدة أن تضمن عدم انتهاك الاتفاق النووي من جديد” مضيفاً.. “إن القضية الرئيسية هي ضرورة احترام الاتفاق والتأكد من أن كل الأطراف تضمن التنفيذ الكامل لكل بنوده”.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمود عباس زاده مشكيني أعلن الاربعاء الماضي أن جولة جديدة من المحادثات بين إيران والأطراف الغربية بشأن الاتفاق النووي ستبدأ قريباً.

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ 20 من حزيران الماضي.