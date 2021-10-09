بدء التحضيرات لسباق دروب تشرين الدولي الثاني

اللاذقية – خالد جطل

بدأت اللجنة المنظمة لسباق دروب تشرين الدولي الثاني للدراجات الهوائية تحضيراتها للسباق الذي ستنطلق منافساته يوم الثلاثاء القادم ويستمر لخمسة أيام على أن يختتم بإقامة كرنفال رياضي يترافق مع مسير جماهيري، حيث تشهد النسخة الثانية مشاركة عربية ودولية لعدة فرق من العراق ولبنان وفلسطين والسودان وروسيا ومنتخبنا الوطني، وجديد السباق هو تواجد الاتحاد الدولي للدراجات والذي سيكون حضوره تأكيداً لاعتماده السباق بشكل رسمي ضمن أجندته ليماشي الطوافات العالمية بنكهة سورية، ما يؤكد أن إقامة السباق حققت الهدف المنشود خاصة مع تزايد عدد المشاركين به في فئتي الإناث والذكور.

التحضيرات للسباق ومساراته تتم على قدم وساق بمشاركة كل الجهات الرسمية في اللاذقية لتأمين استضافة متميزة، حيث سيكون مسار السباق على أتوستراد اللاذقية حلب الدولي ونقطة الانطلاق من تحت جسر البصة وصولاً إلى جسر بلدة سلمى ومسافته 30 كم ذهاباً ومثلها إياباُ وهو سباق اليوم الافتتاحي .

وسيكون المشاركون بالسباق على موعد مع كرنفال رياضي فني منوع يقام يوم السبت القادم في مدينة الحفة بعد مسير جماهيري للدراجات بمشاركة فرق محلية تمثل محافظات القطر، وستكون مشاركة كل محافظة بستة لاعبين وست لاعبات فيما ستكون المشاركة مفتوحة لمحافظة اللاذقية ويبدأ المسير من بلدة صلنفة وصولاً إلى منطقة الحفة .

وكانت النسخة الأولى للسباق قد أقيمت العام الماضي بمشاركة فرق من لبنان وتونس وفلسطين وروسيا ومنتخبنا الوطني وعدة فرق مثلت أنديتنا المحلية، وامتاز السباق بمحاوره المتنوعة ما بين الجبلية والسهلة حيث جاب المتسابقون ريف اللاذقية وكانت نقطة الانطلاق منطقة الدالية.