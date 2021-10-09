تعزيل الأقنية المطرية في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

نفّذت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية أعمال تعزيل الأقنية المطرية المحيطة بمدينة اللاذقية التي تخترق المخطط التنظيمي وبعض المجاري الطبيعية المحيطة به. وذكر مدير عام الشركة المهندس سهيل شاهين أن خطة أعمال التعزيل المنفذة على مستوى الشبكة غطت مختلف المحاور ولاسيما النقاط الحرجة والأماكن الصعبة التي تشهد اختناقات إضافة إلى تجهيز الفوهات و الأقنية و المصارف المطرية لدرء الفيضانات التي تتسبب بالأضرار، و شملت الأعمال محاور الشبكة في دوار عدن، شارع الحسيني، شارع الجمارك، الكورنيش الغربي، شارع اتحاد العمال، طريق حلب، القنوات a b c ومنطقة الغرّاف و الرمل الجنوبي مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ تجهيز أقنية التصريف تجاوزت ٧٥ بالمئة من الأعمال مع التدقيق و التشييك و الكشف على الفوهات المطرية للتأكد من جاهزيتها بشكل عام على مستوى المدينة.

وأشار شاهين إلى معالجة أسباب تعثر العمل و التي تتمثل في الفروقات السعرية الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد نظراً لأن المشروع فيه الكثير من الأعمال البيتونية و أعمال التسليح مبيّناً أن معاودة العمل بالمشروع قيد المتابعة حالياً لاستئناف الأعمال خلال أسبوع. وأشار إلى أن الشبكة في معظم أجزائها في المدينة تجمع بين التصريف المطري و الصحي و لم يتم الفصل بينها حيث تمّ خلال السنوات الماضية إنجاز مراحل منها، مؤكداً أن مشروع الفصل بين الشبكتين لن يكون مجدياً إلا عند إنجاز مشروع محطة المعالجة الرئيسية لمدينة اللاذقية لأنه مع إنجاز المحطة تكتمل منظومة الصرف الصحي في المحافظة.