رحيل الفنان التشكيلي النحّات مصطفى شخيص

اللاذقية – مروان حويجة

نعى فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في اللاذقية الفنان التشكيلي والنحّات السوري مصطفى شخيص الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر ٦٥ عاماً، وعبّر فرع الاتحاد عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل شخيص، كما نعاه أصدقاؤه وزملاؤه ومحبّوه وعشّاق فنّه والأوساط الثقافية والفنيّة مؤكدين أن رحيله خسارة كبيرة للساحة الفنية والحركة التشكيلية.

وتناول الفنّان الراحل شخيص في أعماله خلال مسيرته الفنية النحتية الطويلة والشاقة كافة المواضيع ذات الصلة بالجمال والأحاسيس والقيم ومنها: الحب، الأمومة، المرأة، الشهادة، حبّ الوطن، وقد عبّرتُ عن تلك المواضيع عبر العديد من المدارس النحتية العالمية كالتجريدية، التكعيبية، الواقعية، الكلاسيكية، السوريالية، ودمجَ بعض الأعمال مابين مدرستين نحتيتين بهدف إغناء العمل وتحديثه.

وتجّلت رؤية الفنان الراحل لفنّ النحت فنّاً يستسيغه المتلقي ويتماشى مع العصرنة والسرعة والعولمة من خلال كسر القوالب النمطية الكلاسيكية دونما التفريط أو الاخلال بموازين الذوق والجمال، وكان يرى أنه من المقومات الشخصية للفنان أن يكون مثقفاً على جميع الأصعدة، وأن يكون إنساناً نبيلاً محباً ومعطاء كريماً بلا منّة. وأنّ الفنان من خلال ناتج أعماله لا بدّ أن يخاطب ذوق المتلقي سواءً أكان من العامة أو الخاصة بما يؤمّن ويعتنق وكلّ مايتوق إيصاله للعقول لإنارتها وإغنائها بمفردات الجمال والذوق والبعد الإنساني والحضاري بما يكرّس حبّ الله والإنسان والوطن.