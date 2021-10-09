وزير الصناعة يتفقد مراحل إعادة تأهيل شركة الشرق للمنتجات الغذائية
حلب – معن الغادري:
اختتم وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ زيارته لمحافظة حلب بتفقد مراحل إعادة تأهيل شركة الشرق للمنتجات الغذائية ومعمل البيرة والأعمال المنجزة ضمن الخطة المقررة .
وأكد وزير الصناعة أن الحكومة جادة في إعادة تأهيل كل منشأة طالتها يد الإرهاب وعودة دوران عجلة الإنتاج فيها لدعم الاقتصاد الوطني ، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل التي تنفذ بخبرات وطنية تؤكد على إصرار العامل السوري على إعادة ما تم تخريبه ووقوفه إلى جانب وطنه في حربه على الإرهاب ومساهمته في إعادة البناء والاعمار.
بدوره أوضح مدير عام الشركة بشار داديخي أن الشركة تضم أربعة معامل وحالياً بدأنا أعمال التأهيل لمعمل البيرة الكحولية وبلغت نسب الإنجاز فيه ما بين 60-85% ومن المتوقع أن نبدأ بعملية الإنتاج في الربع الأول من العام القادم ، وفي المرحلة الثانية سنعمل على إعادة تأهيل معمل الألبان وعصير الشعير .
شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي علاء الدين مؤذن.