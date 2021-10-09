وزير الصناعة يتفقد مراحل إعادة تأهيل شركة الشرق للمنتجات الغذائية

حلب – معن الغادري:

اختتم وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ زيارته لمحافظة حلب بتفقد مراحل إعادة تأهيل شركة الشرق للمنتجات الغذائية ومعمل البيرة والأعمال المنجزة ضمن الخطة المقررة .

وأكد وزير الصناعة أن الحكومة جادة في إعادة تأهيل كل منشأة طالتها يد الإرهاب وعودة دوران عجلة الإنتاج فيها لدعم الاقتصاد الوطني ، لافتاً إلى أن أعمال التأهيل التي تنفذ بخبرات وطنية تؤكد على إصرار العامل السوري على إعادة ما تم تخريبه ووقوفه إلى جانب وطنه في حربه على الإرهاب ومساهمته في إعادة البناء والاعمار.

بدوره أوضح مدير عام الشركة بشار داديخي أن الشركة تضم أربعة معامل وحالياً بدأنا أعمال التأهيل لمعمل البيرة الكحولية وبلغت نسب الإنجاز فيه ما بين 60-85% ومن المتوقع أن نبدأ بعملية الإنتاج في الربع الأول من العام القادم ، وفي المرحلة الثانية سنعمل على إعادة تأهيل معمل الألبان وعصير الشعير .

شارك في الجولة عضو المكتب التنفيذي علاء الدين مؤذن.