الاحتلال يستمر في حملة الاعتقالات.. والمستوطنون يسرقون ثمار زيتون نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيت فجار وبيت جالا غرب المدينة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

جاء ذلك بينما سرق مستوطنون إسرائيليون اليوم ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطنين اقتحموا حقول الزيتون في خربة يانون في البلدة وسرقوا ثمار الزيتون.

ومنع مستوطنون في وقت سابق اليوم المزارعين الفلسطينيين في بلدة دير الحطب شرق نابلس من جني ثمار الزيتون وأرغموهم على مغادرة أراضيهم.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين جنوب القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

في غضون ذلك، أعلن الأسير الفلسطيني خليل أبو عرام اليوم إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم: إن الأسير أبو عرام المعتقل منذ عام 2002 بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام دعماً للأسرى الفلسطينيين الستة المضربين ورفضاً لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى.

ولفت النادي إلى أنه من المتوقع انضمام أسرى آخرين للإضراب خلال الأيام القادمة.

إلى ذلك، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه: إن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم كايد الفسفوس منذ 88 يوماً ومقداد القواسمة 81 يوماً وعلاء الأعرج 63 يوماً وهشام أبو هواش 55 يوماً ورايق بشارات 59 يوماً وشادي أبو عكر 47 يوماً.

وبيّن عبد ربه أن أوضاع الأسرى الصحية في تدهور حاد ولاسيما الأسيرين الفسفوس والقواسمة حيث يدخلان أحياناً في غيبوبة ويعانيان من نقص في نسبة السوائل في الجسم، الأمر الذي يؤثر في عمل الأعضاء الحيوية لديهما ويهدّد بتعرضهما لانتكاسة صحية مفاجئة من الممكن أن تسبّب الشلل أو تؤدّي إلى ارتقائهما شهيدين.

سياسياً، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا، أن اعتداءات المستوطنين اليومية على الفلسطينيين جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، لافتة إلى أن هذه الاعتداءات التي تجري أمام سمع وبصر المجتمع الدولي تزداد خلال موسم قطاف الزيتون بهدف قطع العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم المهدّدة بالاستيلاء عليها.

ولفتت الخارجية إلى أن بيانات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير كافية ولا بد من ترجمتها إلى خطوات عملية تلزم الاحتلال بوقف الاستيطان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.