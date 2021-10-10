برعاية الرئيس الأسد.. تخريج دورة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات.

وناب عن الرئيس الأسد في رعاية الاحتفال اللواء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة.

وبعد أن استعرض ممثل راعي الاحتفال حرس الشرف تابع من عربة مكشوفة مع مدير الكلية استعراض دورات الطالبات الخريجات والدورات المشاركة في العرض العسكري.

بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار وعزفت موسيقا الجيش النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية تلا ذلك عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقى اللواء ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها للخريجات تهنئة الرئيس الأسد وتمنياته لهن بالنجاح الدائم والتفوق فيما ينتظرهن من مهام وطنية إلى جانب رفاقهن في الجيش العربي السوري.

وأكد ممثل راعي الاحتفال أن وطننا يسير بثقة واقتدار على طريق تحقيق الانتصار الكامل على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار لافتاً إلى أن الجيش العربي السوري يكتب اليوم بدماء أبنائه مستقبل وطننا الحبيب كما يريده شعبنا العظيم.

كما ألقت مديرة الكلية العسكرية للبنات كلمة أوصت فيها الطالبات بالمواظبة على التدريب والانضباط ومتابعة كل جديد في مجال العلوم والمعارف العسكرية ليكن خير خلف لخير سلف.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه وأدت الخريجات القسم العسكري وتلي أمر النجاح وتسمية الدورة باسم الشهيد العقيد المهندس وهيبة جودت العلي تقديراً للشهادة وتخليدا للشهداء الأبرار وتم توزيع الهدايا الرمزية على الخريجات الأوائل.

وقدمت الطالبة الأولى درع الدورة للواء ممثل راعي الاحتفال كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيدة عربون عهد ووفاء لدماء الشهداء واختتم الاحتفال بالنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.شش