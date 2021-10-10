بطولة القسم الثانية لكرة الناشئات في ثلاث مجموعات

تنطلق اليوم منافسات بطولة القسم الثانية للناشئات بكرة القدم لمواليد ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، يشارك فيها 11 نادياً من مختلف المحافظات، مديرة قسم الكرة الأنثوية مها القطريب أوضحت لـ “البعث” أن البطولة هي الثانية التي يقيمها اتحاد الكرة، فقد سبق أن أقيمت العام الماضي البطولة الأولى وتوّج بلقبها نادي الخابور، وشاركت حينها تسعة أندية، وارتفع العدد في البطولة الحالية لـ 11 نادياً، حيث تم توزيع المشاركة على ثلاث مجموعات، ضمت مجموعة دمشق أندية: (الخابور “البطل”، وجرمانا “الوصيف” والجيش، والمجد)، أما مجموعة حمص فضمت أندية: (فيروزة، وسلمية، وتشرين، ومحافظة حمص)، في حين ضمت مجموعة السويداء أندية: (العربي، وعمال السويداء، والقنيطرة).

وبيّنت القطريب أن مباريات البطولة ستقام على شوطين، كل شوط مدته 25 دقيقة، كما تمت الموافقة على أن تلعب الأندية بثماني لاعبات بسبب قلة عدد اللاعبات الموهوبات، وضماناً لمستوى فني جيد، وسمح بتسجيل 20 لاعبة: (15 لاعبة مواليد 2006 وما فوق، و5 لاعبات مواليد 2005 حصراً) على قوائم المشاركة، على أن يتم تسجيل لاعبتين فقط على ضبط المباراة، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، وأفضل فريق حصل على المركز الثاني بين المجموعات الثلاث للدور نصف النهائي، وسيتم أيضاً تطبيق قانون “الفيفا” بكل ما فيه من تبديل للاعبات، وقانون التسلل من أجل الحفاظ على جمالية المباريات بتقليل عدد الأهداف، وتوعية اللاعبات (الناشئات) بقانون اللعبة، وكذلك تطوير الحكام من كلا الجنسين بشكل كامل ومن كافة النواحي، وسيتم اختيار أفضل حارسة مرمى من الأندية الأربعة المتأهلة للأدوار النهائية، والتي تلقت أقل عدد من الأهداف بمباريات نصف النهائي والنهائي فقط، على أن تكون شاركت مع فريقها ثلاثة أشواط على الأقل، وفي حال تعادل حارستين يتم اختيار الحارسة التي تلقت أقل أهداف خلال كامل مباريات البطولة.

وكشفت القطريب أن الهدف من إقامة البطولة الاهتمام بهذه الفئة، (مثلما كان العام الماضي)، وبناء قاعدة أساسية لرفد المنتخب الوطني للناشئات، والمحافظة على هذه الفئة العمرية، وتحقيق الاستمرارية، والبحث من خلال المباريات عن المواهب والخامات، وتأهيلها وصقلها للمستقبل.

الجدير بالذكر أن فريق الخابور توّج بلقب الدورة الأولى العام الماضي بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق جرمانا بأربعة أهداف لهدفين، واستطاع فريق العربي الحصول على المركز الثالث بعد الفوز على شرطة حماة بهدف مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

عماد درويش