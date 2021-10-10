توضيح من مشروع جريح الوطن حول الإعانة المالية للجرحى

أوضح مشروع جريح الوطن أن زيادة الإعانة المالية على المعاش التقاعدي لشهر تشرين الأول الجاري ستعدل الشهر المقبل على أن يصرف الفرق عن شهرين وذلك وفقاً للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وجاء التوضيح في بيان نشره المشروع عبر صفحته على الفيسبوك رداً على استفسارات الجرحى حول عدم تعديل زيادة الإعانة المالية ومتابعة موضوع عدم احتساب مقدار الإعانة المالية للمحالين إلى المعاش منهم بسبب الإصابة في العمليات الحربية ضمن المعاش التقاعدي وتطبيق الزيادة التي أقرها المرسوم رقم 20 للعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة على المعاش التقاعدي فقط.

وذكر المشروع أنه تابع الموضوع مع كل الجهات المعنية بعد الاطلاع على مضمون المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2019 والذي يقضي بمنح العسكريين المحالين إلى المعاش إعانة مالية شهرية ليتم وبقرار من وزير المالية تصحيح اللغط الحاصل سابقاً عند صدور مرسوم الزيادة ومن ثم احتساب مقدار الإعانة المالية للجرحى العسكريين من ضمن المعاش التقاعدي وتشميلهم بمرسوم الزيادة.

يذكر أن فرق الإعانة صرف عن ثلاثة أشهر خلال أيلول الماضي عملاً بمضمون القرار الذي ينص على أن يكون ذا أثر رجعي من تاريخ نفاذ المرسوم.