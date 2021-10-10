حمية: التعاون بين سورية ولبنان أولوية لخدمة مصالحهما

أكد وزير الأشغال العامة اللبناني علي حمية أن التواصل والتعاون بين سورية ولبنان يمثل أولوية لخدمة مصالح البلدين والشعبين.

وقال حمية في كلمة له اليوم: إن “لبنان يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والإنتاج الصناعي ونقل المنتوجات إلى الخارج، وسورية هي بوابة الترانزيت الأساسية للبنان وبالتالي لا بد من التنسيق والتواصل معها لضمان مصالح المزارعين والمنتجين اللبنانيين ومصلحة البلدين الشقيقين”.

وأشار حمية إلى تكليفه بشكل رسمي للتواصل مع سورية والأردن والعراق حول إعادة النظر برسوم الترانزيت وصولاً إلى إلغائها مشدداً على أن سورية لم تبخل يوماً بتقديم كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان وشعبه.