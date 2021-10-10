صيدا تدخل ملف التسويات في ريف درعا الشرقي والجيش يمشط نصيب وأم المياذن والطيبة

درعا – دعاء الرفاعي

في إطار الجهود المبذولة لدعم ركائز المصالحات الوطنية والتسويات التي فرضتها الدولة السورية، دخلت بلدة صيدا الواقعة إلى الشرق من محافظة درعا على الطريق الدولي دمشق _عمان في التسويات التي تجري لإعادة فرض حالة الأمن والأمان ، حيث اتفق وجهاء من الريف الشرقي لدرعا مع اللجنة الأمنية على البدء بعمليات تسوية أوضاع المطلوبين في البلدة ضمن مقر مبنى المجلس البلدي في بلدة صيدا، على أن تشمل التسويات بلدتي كحيل والنعيمة.

وتوافد العشرات ممن يرغبون بتسوية أوضاعهم إلى المركز لإجراء عملية التسوية في مبنى المجلس البلدي في البلدة، فإن عملية التسوية تشمل المطلوبين والفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

وجهاء من صيدا جددوا تأكيدهم على أهمية عودة الأمن والاستقرار الذي أرسى قواعده الجيش السوري مؤخرا بعد سنوات طويلة عاشتها البلدة من فوضى السلاح وعمليات الاغتيال للمواطنين الآمنين،معبرين عن ارتياحهم لبدء أعمال التسوية ليعم الأمن في ربوع البلدة وينتقل إلى كل أرجاء المحافظة.

وأشار عدد من الأهالي أيضا إلى أن بدء التسوية يشكل أملا جديدا بعودة الحياة الطبيعية إلى المنطقة حيث سيتمكن الذين تمت تسوية أوضاعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة أعمالهم ضمن مجتمعهم وذويهم، وفرصة أخرى لمن غرر به من العسكريين وحمل السلاح في وجه الدولة لأن يعود ويلتحق برفاقه في قطعاتهم العسكرية.

كما وتواصل وحدات من الجيش السوري والقوى الأمنية انتشارها في بلدات الطيبة ونصيب وام المياذن بعد انتهاء التسويات فيها يوم أمس وسط ترحيب كبير بدخولهم لإعادة بسط الأمن والأمان بتلك البلدات.

ولاتزال محافظة درعا تشهد عمليات تسوية مستمرة تشمل كل مناطق المحافظة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية تسويات مماثلة بدءا من أحياء درعا البلد وحي طريق السد، ومخيم اللاجئين الفلسطينيين في مدينة درعا، وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك غرب درعا، وفي مدن نوى وجاسم والصنمين وانخل شمالها.