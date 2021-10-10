ضربة جديدة وموجعة لرئيس النظام التركي

محمد نادر العمري

على الرغم من مسعى النظام التركي ورئيسه رجب أردوغان إلى محاولة اقتناص الظروف المتنوعة في السياستين الداخلية والخارجية لتكريس سطوته وهيمنته على السلطة في تركيا، يبدو أن هذه المناورات والتكتيكات الخارجية لن تأتي بنتائجها على صعيد الوضع الداخلي السياسي التركي، وخاصة في مقر حزب العدالة والتنمية. فإلى جانب مجموعة من التحديات والصعوبات التي شكّلت عوامل ضاغطة على “العدالة” ورئيسه أردوغان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع شعبية الحزب 11% وفق آخر استطلاعات الرأي المعارضة التركية، فإن أردوغان بات اليوم في وضع المشاهد لما يحصل من انشقاقات مؤثرة على المستوى التنظيمي والهيكلي الحزبي. فلم يعد انسحاب نحو مليون شخص من حزب العدالة والتنمية منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية كانون الثاني 2021 هو ما يقلق الحزب، بل باتت الخشية أكبر من انشقاق الأركان الأساسية والتي شكلت على مدى عقدين الأركان الجاذبة والمؤثرة والمستقطبة لأطياف الرأي العام وتحشيدهم في صفوف الحزب.

وخطر هؤلاء المنسحبين يبرز في اتجاهين: الأول، يتمثل في حصول فراغ مؤثر داخل الحزب، ولا يبدو أن الكوادر الحالية مؤهلة لملء شاغليها، والدليل على ذلك تسارع وتيرة انسحاب المناصرين في القاعدة الدنيا من الهرم الحزبي وانضمامهم لأحزاب أخرى وخاصة المعارضة، وبالتالي هذا يؤكد غياب القدرة لدى حزب العدالة والتنمية على إنتاج كوادر قيادية في ظل وجود هيمنة استبدادية تحصر السلطة بيدها وبيد بعض أركانها فقط. أما الاتجاه الثاني من الخطر فيكمن في انضمام الكوادر القيادية المنسحبة من الحزب للأحزاب المعارضة الأخرى والتي تدعم صفوفها بمثل هؤلاء نتيجة خبرتهم وحنكتهم الحزبية وما يملكونه من معلومات عن “العدالة” وإمكاناته في العمل السياسي، فضلاً عن اتجاه البعض منهم نحو تشكيل أحزاب سياسية جديدة.

أبرز الانشقاقات التي شهدها حزب العدالة والتنمية منذ عامين حتى يومنا هذا، ابتدأت من رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والوزير السابق علي باباجان، وآخرين من الصف الثاني، وبعد ذلك شهد شهر أيار 2020 استقالة 15 عضواً من أعضاء الحزب اعتراضاً على سياسات أردوغان تجاه عدد من القضايا، حيث استقالت “أمينة جوكطاش”، رئيسة أمانة المرأة في فرع الحزب، وفي منتصف العام الحالي أعلن أحد نواب الحزب عن مدينة موش في تركيا ويدعى “فاتح جنكيز” انضمامه و2500 آخرين من الأعضاء إلى حزب الشعب الجمهوري– حزب المعارضة الرئيسي- في ضربة جديدة لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “العدالة والتنمية”. وآخرها استقالة فاروق آجار مدير مركز الأبحاث واستطلاعات الرأي، والمعروف بهندسة الاستراتيجيات الانتخابية لرئيس النظام التركي والحزب الحاكم على مدى عقدين، وهو معروف بتقربه لرئيس النظام التركي. وهو ما اعتبرته أوساط إعلامية الضربة الأشد إيلاماً في هذا التوقيت لشعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات 2023، ولاسيما ماتلفظ به ” آجار” لتبرير انسحابه: “بأن حزب العدالة والتنمية فقد أهدافه ورموزه الحقيقية التي بني وكافح من أجلها لخدمة أشخاص”.

من المتوقع وفق صحيفة “الزمان” التركية أن يشهد العدالة والتنمية المزيد من الانشقاقات على مستوى التصنيفات والمستويات الحزبية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن تركيا بحكم طبيعتها الديموغرافية، فإن أي انشقاق لشخصية لها مكانتها ووزنها داخل الحزب سيؤدي إلى انشقاق موالين له حتماً، وهي مقاربة باتت معروفة وعلى أساسها بنى حزب العدالة والتنمية نفسه وقوة مكانته في نهاية التسعينات من القرن الماضي.