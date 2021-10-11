انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الخامس لنقابة أطباء سورية بحلب

حلب – معن الغادري

انطلقت فعاليات المؤتمر الطبي الخامس الذي تقيمه نقابة أطباء سورية في فندق الشيراتون بحلب تحت شعار ” سورية تنهض بالعلم والعمل ” .

وأكدت عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المهندسة هدى الحمصي أن المنظومة الطبية في سورية استمرت بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين بالرغم من حجم الإرهاب الذي تعرضت له وذلك بفضل جهود الاطباء والكوادر التمريضية والفنية ، منوهة إلى ان المؤتمرات الطبية تسهم في إثراء الحصيلة العلمية للأطباء وتطوير مهنتهم .

بدوره أشار وزير الصحة الدكتور حسن الغباش إلى جهود الوزارة بإعادة تأهيل المؤسسات الصحية التي دمرها الإرهاب ووضعها بخدمة المواطنين مجدداً والعمل لافتتاح مشافي واقسام ومراكز صحية جديدة لتوسيع شريحة الخدمات الصحية والمستفيدين منها والعمل لإيجاد حلول لتجاوز قيود الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد وتأمين مستلزمات القطاع الصحي من تجهيزات وادوية ، مضيفاً بأن الوزارة مستمرة برفع السوية العلمية لكواردها بإطلاعهم على مستجدات اختصاصاتهم علمياً وتقنياً وتعزيز مهاراتهم بما ينعكس إيجاباً على الخدمات الطبية المقدمة.

من جانبه بين نقيب أطباء سورية الدكتور كمال عامر أن المؤتمر هو تأكيد على استمرار مسيرة الحياة والبناء في القطاع الطبي وهو رسالة لمن أراد لسورية الدمار والخراب بأن سورية مهد الحضارة والعلم ، مضيفاً بأن المؤتمر هو تجسيد لربط الجانب النظري بالعملي لتطوير العمل الطبي والحفاظ على شرف المهنة .

وكان الدكتورصفوان زعيتر رئيس فرع نقابة الأطباء بحلب أشار إلى أن الاطباء يسعون بشكل دائم لتطوير ادائهم بالأبحاث العلمية والدورات والمؤتمرات ليبقوا اليد التي تخفف الآلام وتمنح الامل بالحياة

كما افتتح على هامش المؤتمر المعرض الطبي للتجهيزات الطبية وأدوية .

حضر افتتاح المؤتمر امينا فرعي حلب وجامعتها للحزب واللواء قائد شرطة المحافظة واللواء مدير إدارة الخدمات الطبية ورؤساء فروع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية .

ويشارك في المؤتمر 255 طبيباً و160 طبيباً محاضراً يلقون 151 محاضرة يترأسها 96 رئيس جلسة في 3 قاعات بالفندق، على حين تضم اللجان المشكلة 58 طبيباً، فيما يبلغ عدد الجلسات الطبية 25 جلسة وعدد ورش العمل 5 ورش مقابل 5 لجان إشراف، في وقت وصل عدد الأطباء المشاركين من خارج حلب إلى 110 أطباء موزعين على 28 اختصاصاً.

ويقام على هامش المؤتمر نشاطات اجتماعية للأطباء وأسرهم من الوافدين إلى حلب، كما سيتم نقل بشكل مباشر بعض العمليات المعقدة من غرف المشافي الحكومية بحلب إلى قاعات المؤتمر مثل عملية زرع الحلزون بمشفى الرازي، إضافة إلى عملية النقل المباشر عبر (سكايب) لمحاضرين من انكلترا وفرنسا يتناولون آخر المستجدات الطبية في المواضيع المختلفة.

تصوير – يوسف نو