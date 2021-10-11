بمشاركة سورية.. انطلاق أعمال الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى لدول حركة عدم الانحياز بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها.

وتشارك الجمهورية العربية السورية في الاجتماع بوفد يترأسه الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ويضم الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص والدكتور عمار عوض القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في بلغراد.

وسيلتقي الوزير المقداد عدداً من نظرائه المشاركين بالاجتماع حيث ستتم مناقشة أوضاع حركة عدم الانحياز والتطورات الدولية والعلاقات الثنائية.