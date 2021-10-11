تعديل وزاري جديد للحكومة الأردنية

وافق الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم على إجراء تعديل موسع على حكومة بلاده برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

وطال التعديل الوزاري الذي يعد الثاني من نوعه منذ تشكيل الحكومة قبل عام وزارات الصناعة والطاقة والتربية والإعلام والثقافة والشؤون القانونية والبيئة والعمل واستحداث وزارة للاستثمار.

وكان الملك الأردني وافق على استقالة ثمانية وزراء وقبل دخول وزراء جدد إلى الحكومة حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الخصاونة قوله: إن “الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا” موضحاً أن “استحداث وزارة للاستثمار يهدف إلى توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين”.