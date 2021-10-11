خطيب زاده: لن نتساهل مع وجود الكيان الصهيوني على حدودنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إنّ “إيران لا تمازح أحداً في مسألة أمنها القومي، وجميع دول الجوار تدرك ذلك جيداً”.

وأضاف خطيب زاده خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم الإثنين: “أرسلنا رسالةً واضحة إلى جميع دول الجوار بأنّ إيران لن تتساهل أبداً مع وجود الكيان الصهيوني على حدودها، وهذا الأمر أثبتته عملياً”.

وفي الشأن النووي، أكّد خطيب زاده أنّ “المفاوضات النووية ستجري في فيينا”، لافتاً إلى أنّ “الوفد الإيراني لن يتفاوض على نصٍّ جديد، وأن الحوار سيكون في إطار الاتفاق النووي”.

وقال: “لو كان الغرب جاداً في المفاوضات النوویة، لما كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يتجرّأ على التطاول عليه”، مشيراً إلى أنّ “ألمانيا تعتبر من الدول التي لم تفِ بتعهّداتها في إطار الاتفاق النووي”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قبل أيام، أنّ “إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة في أقرب وقت”.

من جهة ثانية، قال العميد قادر رحيم زاده قائد الغرفة المشتركة للمناورات في إيران: إن طهران أجرت اليوم الاثنين مناورات لمنظومة دفاعها الجوي.

وأكد قادر رحيم زاده أن الهدف من هذه المناورات هو رفع جهوزية القوات والتنسيق بين مختلف القطاعات التي تنضوي تحت المنظومة الشاملة لقوة الدفاع الجوي ومنها القوة الجوية للجيش وقوة الدفاع الجوي للجيش وقوة الجوفضاء للحرس الثوري.

وأشار إلى أن المناورات سوف تستمر على مدى يومين انطلاقاً من فجر الثلاثاء وتشمل نحو نصف المجال الجوي للبلاد.

وصرّح بأنهم يحاولون خلال المناورات محاكاة ظروف الهجوم الحقيقي للأعداء، والاستعداد لمواجهة الطائرات والمسيرات والصواريخ.