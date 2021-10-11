صدور نتائج المفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم النتائج الاسمية والحدود الدنيا للمفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية للفرع العلمي ومفاضلة الثانويات المهنية للعام الدراسي 2021-2022.
وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 من خلال موقعها الإلكتروني.
وكانت الوزارة أصدرت في السادس من شهر أيلول الماضي مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 وحددت مدة قبول الطلبات الخاصة بها خلال الفترة ما بين 12 و30-9-2021
صدور نتائج المفاضلة العامة ومنح الجامعات الخاصة للكليات الطبية