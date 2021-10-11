ناشئات الخابور يكسبن ثلاث نقاط ثمينة في دورة القسم

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

انطلقت أمس منافسات بطولة القسم الكروية لفئة الناشئات بنسختها الثانية، وحققت ناشئات الخابور في أولى جولاتها فوزاً ثميناً على حساب ناشئات جرمانا بهدف وحيد.

مدرب فريق الخابور الكابتن دليل البار أكد لـ”البعث” أن الروح المعنوية عالية جداً عند اللاعبات، وأن العزيمة والإصرار في أعلى درجاتهما رغم وجود الكثير من التحفظات على المعنيين الذين لم يسألوا عن أحوال الفريق وما يحتاجه كونه بطل النسخة الأولى، فاللاعبات متطوعات للعب، والكادر الفني والإداري أيضاً، لكن الفريق يحتاج لتأمين متطلباته، خاصة أنه الممثّل الوحيد لمحافظة الحسكة في البطولة.

وكشف البار عن صعوبات كثيرة يواجهها فريق الخابور، أهمها أن النادي شبه مفلس مادياً، والكادر الفني ساهم بأمور مادية تطوعاً وحباً خلال فترة التمارين والاستعداد، مبيّناً أن أكثر ما يؤلم هو اختصار أفراد البعثة، خاصة من اللاعبات تخفيفاً للنفقات المالية، وهذا الأمر أحزن اللاعبات الصغيرات اللواتي يحلمن بعد هذا الجهد بأن يتواجدن مع زميلاتهن أثناء البطولة، رغم الحاجة لعدد آخر من اللاعبات لأن المباريات مكثفة، وقد تحصل إصابات وحرمانات، ويحتاج الفريق لعدد جيد من اللاعبات الاحتياط.

يذكر أن بطولة القسم الثانية يشارك فيها 11 نادياً، وزعت فرقها على ثلاث مجموعات، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى على ملاعب دمشق، والمجموعة الثانية في حمص، والثالثة في السويداء، وسيتأهل أبطال المجموعات الثلاث إلى الأدوار النهائية مع أفضل ثان.