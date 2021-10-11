نصر الله: أمريكا الداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ولا تزال الحاضن والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة تنقلها من مكان لآخر حسب ما تقتضيه مصالحها وأجنداتها.

وفي كلمة متلفزة نقلتها قناة المنار أوضح السيد نصر الله أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية ما يجري في أفغانستان من خلال قيامها بنقل الإرهابيين إلى هذا البلد وقال: “لدينا معلومات أن أمريكا قامت بنقل تكفيريي داعش من العراق وسورية إلى أفغانستان تحضيرا لمرحلة ما بعد الانسحاب المتمثلة بخلق حرب أهلية في البلاد”.

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي اللبناني شدد السيد نصر الله على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في لبنان بموعدها ضمن المهلة الدستورية مؤكداً أنه ليس هناك مانع لدى حزب الله تجاه اقتراع اللبنانيين الموجودين في بلاد الاغتراب على أساس الدوائر الموجودة.

وفي قضية التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت قال السيد نصر الله: “لدينا إشكالات حول ملف التحقيقات وما يحصل خطأ كبير جداً ولن يوصل إلى الحقيقة لكن هذا لا يعني أننا مع وقف التحقيقات” موضحاً أن عمل القاضي الحالي كسلفه يقوم على الاستهداف السياسي.

ووجه السيد نصر الله التحية إلى الشعب اليمني الصابر والصامد بالرغم من الحرب والدمار والمخاطر الكبيرة والحصار الذي يعيشه