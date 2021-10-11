/465/ طن دقيق إنتاج ريف دمشق اليومي والطاقة مستقرة

ريف دمشق – محسن عبود

شهدت مخابز ريف دمشق استقراراً في العملية الإنتاجية لمادة الخبز من خلال توفير كافة مستلزمات عملية إنتاج رغيف الخبز بجودة عالية.

وقال أحمد محمد الحمدان مدير فرع مخابز ريف دمشق أن المحافظة شهدت زيادة مخصصات عدد من المخابز لتلبية حاجة المواطنين من مادة الخبز،وبين أن عدد المخابز العاملة بريف دمشق /39/ مخبزاً يعمل فيها /43/ خط إنتاج موزعة وفق الأتي ( 10 مخابز آلية – 26 مخبز احتياطي منها 3 مخابز متنقلة في يلدا –دوما –التواني ) وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 465 طن دقيق تمويني بما يعادل /512/ ألف ربطة خبز يومياً.

ولفت مدير الفرع إلى أنه مع بداية هذا العام تم إعادة تشغيل مخبز حرستا الاحتياطي وتشغيله بطاقة إنتاجية تبلغ /15.5/ طن يومياً، مبيناً أنه خلال الفترة الماضية تم تشغيل مخبز في بلدة الرحيبة بالتعاون من المجتمع المحلي وبإشراف المؤسسة السورية للمخابز وتبلغ طاقته الإنتاجية اليومية /9.5/ طن.

وعن خطة الفرع للعام القادم 2022 أكد أنه يوجد لدى الفرع خطة طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة تأهيل مخبز دوما الآلي وتركيب خط إنتاج يوفر الحاجة التموينية لأبناء المنطقة وكذلك تجهيز مخبز مليحة صالة رقم /4/ كما يتم العمل حالياً على تجهيز مخبز أشرفية صحنايا مع البلدية وأيضا لدينا دراسة لإنشاء مخبز في مدينة السيدة زينب، كما تم العمل بالتعاون مع مجلس جديدة عرطوز على افتتاح /5/ أكشاك لتوزيع مادة الخبز تحت إشراف البلدية بهدف تخفيف الازدحام على منافذ بيع الخبز في المخبز الاحتياطي، وأيضا تم خلال الأسبوع الماضي افتتاح /4/ أكشاك جديدة في منطقة قطنا وإلغاء المعتمدين بقرار من إدارة المؤسسة, كما يتم العمل على إضافة خط إنتاج جديد ثاني لمخبز داريا بما يهدف إلى تخفيف الازدحام للحصول على مادة الخبز في تلك المنطقة، مؤكداً أن عدد المعتمدين بالمحافظة بلغ مع صالات السورية للتجارة حوالي /800/ معتمداً، وعدد الأكشاك التابع للفرع /43/ كشك لبيع مادة الخبز.

وعن الصعوبات التي تواجه العمل بين الحمدان أن في مقدمتها النقص الحاد في اليد العاملة وخاصة الفنية منها وارتفاع أسعار قطع تبديل لخطوط الإنتاج والانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار الكهربائي، مما يجبرنا على تشغيل المولدات التي تستهلك كميات كبيرة من مادة المازوت التي تم مؤخراً زيادة سعر المادة والتكاليف الباهظة لإصلاحها.

وطمأن مدير الفرع المواطنين أنه تم خلال الفترة الأخيرة ستكون هناك انفراجات ستشهدها منافذ بيع الخبز في جميع مخابز المحافظة، في ضوء العمل على خطة ستطبق قريباً بما يخفف عناء المواطنين في الحصول على مادة الخبز.