الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز: إدانة الإجراءات القسرية الغربية على بعض أعضاء الحركة

أدان الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد بمشاركة سورية الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على بعض دول الحركة.

وطالب المشاركون بالاجتماع في بيانهم الختامي اليوم الدول الغربية بالتراجع عن هذه الإجراءات غير الشرعية وعدم الاستمرار بفرضها كونها تؤذي شعوب الدول النامية وتحول دون ممارستهم حقهم في التنمية.

وأكد البيان الذي أعدته أذربيجان بصفتها رئيسة الحركة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله وبناء دولته المستقلة على أرضه وإدانة الممارسات الإسرائيلية ضده.

وطالب البيان بالمساواة بين جميع الدول في الحق بالحصول على اللقاح المضاد لوباء “كوفيد 19” وعدم التمييز بين الدول الغنية والفقيرة بما يضر التصدي الشامل لهذه الجائحة.

وشارك في الاجتماع رفيع المستوى للحركة بمناسبة الاحتفال بالذكرة الستين لتأسيسها ممثلون عن 120 دولة من أعضاء الحركة وضيوفها والذين أكدت بياناتهم التمسك بمبادئ الحركة وخاصة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.

ومثل سورية في الاجتماع وفد ترأسه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد