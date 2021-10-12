مرسوم بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 305 لعام 2021 القاضي بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 305

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي:

المادة1-

أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 2-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم في تصريح خاص لـ سانا: جاء هذا المرسوم انطلاقاً من تخريج كوادر علمية هندسية وتزويدهم بالمهارات اللازمة المتلائمة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية كما أن إحداث هذه الكلية وخاصة قسمي “الميكانيك العام والطاقة الكهربائية” يخفف الضغط عن الجامعات الأخرى والعبء المالي عن الأهالي.

وأشار الوزير إلى أن البنية التحتية وكافة مستلزمات العملية التدريسية متوافرة من بناء ومخابر وتجهيزات حديثة وكادر تدريسي والخطة الدرسية، كما سيتم مستقبلاً لحظ الاختصاصات غير المتوافرة حالياً من خلال الإعلان عن مسابقة لأعضاء الهيئة التدريسية والمعيدين.