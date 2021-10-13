السورية للتجارة تفتتح معرضاً للسجاد في حماة

حماة – البعث

افتتح صباح اليوم معرض السجاد و الأغطية الصوفية الذي تقيمه مؤسسة السورية للتجارة بمجمع أبي الفداء الاستهلاكي بحماة ضمن إطار تداخلها الأيجابي بأسعار مخفضة عن الأسواق

وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أهمية هذه التجربة التي من شانها تنشيط حركة بيع السجاد والترويج للصناعة الوطنية، منوها بدور مثل هذه المعارض في التعريف بالمزايا التنافسية للمنتج المحلي ودعم تسويقه.

وذكر مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة خالد الفاضل أن المعرض يضم تشكيلة واسعة من السجاد المحلي من إنتاج الشركة العامة للسجاد والأصواف ومختلف معامل السجاد الخاصة بأصناف ومقاسات والوان متنوعة تلبي حاجات وأذواق المستهلكين مشيراً إلى أن أسعار السجاد المعروضة أقل من مثيلاتها في السوق بنسب تتراوح بين 15 و25 بالمئة لتنشيط عملية تسويق هذا المنتج مع حلول فصل الشتاء.

وبينت مها العبيسي مسؤولة الصالة لبيع السجاد بأنه يوجد تشكلية واسعة من السجاد بأسعار مناسبة .