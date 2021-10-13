المقداد ووزير خارجية صربيا يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وشرح المقداد المعاناة والتحديات التي يواجهها السوريون نتيجة الاحتلال التركي والأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية والدعم الذي تقدمه تركيا للمجموعات الإرهابية في شمال غرب سورية وكذلك دعم الولايات المتحدة لمجموعات مسلحة انفصالية في شمال شرقها.

إلى ذلك هنأ الوزير المقداد الحكومة الصربية على التنظيم الناجح للاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس حركة عدم الانحياز وأعرب عن الشكر للشعب والقيادة الصربية على حسن الضيافة والتنظيم.

بدوره عبر الوزير الصربي عن تقديره لمشاركة سورية في الاجتماع كونها إحدى الدول الـ 25 التي شاركت في مؤتمر الحركة التأسيسي قبل ستين عاماً.

وأكد الوزير الصربي استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين مشيرا في الوقت ذاته إلى التشابه بينهما في العقوبات التي فرضت على يوغسلافيا السابقة وما تتعرض له سورية اليوم.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص والدكتور عمار عوض القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة السورية في بلغراد وعميد حمدان من السفارة.

وكان الاجتماع الرفيع المستوى لحركة عدم الانحياز في بلغراد في بيانه الختامي قد أدان الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية على بعض دول الحركة.

وطالب المشاركون بالاجتماع الدول الغربية بالتراجع عن هذه الإجراءات غير الشرعية وعدم الاستمرار بفرضها كونها تؤذي شعوب الدول النامية وتحول دون ممارستهم حقهم في التنمية.

وأكد البيان الذي أعدته أذربيجان بصفتها رئيسة الحركة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مستقبله وبناء دولته المستقلة على أرضه وإدانة الممارسات الإسرائيلية ضده.

وطالب البيان بالمساواة بين جميع الدول في الحق بالحصول على اللقاح المضاد لوباء “كوفيد 19” وعدم التمييز بين الدول الغنية والفقيرة بما يضر التصدي الشامل لهذه الجائحة.

وشارك في الاجتماع رفيع المستوى للحركة بمناسبة الاحتفال بالذكرة الستين لتأسيسها ممثلون عن 120 دولة من أعضاء الحركة وضيوفها والذين أكدت بياناتهم التمسك بمبادئ الحركة وخاصة احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل بشؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية.