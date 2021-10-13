فائدة مذهلة لشرب الماء قبل النوم

أكدت دراسات أن شرب الماء قبل النوم له فوائد صحية عديدة أبرزها تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، وكشفت الأبحاث أن الأشخاص غير المعتادين على شـرب الكثير من المـاء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشـرب الـماء قبل النوم، بالإضافة إلى أن شرب الماء قبل النوم وخصوصاً الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم، ويعتبر من أفضل الطرق التي تحافظ على الجسم رطباً مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري.