مشكلة النقل تعيق العملية التعليمية في مدارس القرداحة

اللاذقية- أريج معروف

تواجه مدارس منطقة القرداحة وخاصة مدارس ريفها نقصاً في الكوادر التعليمية وكان هذا النقص أكبر هذا العام، إذ أنه بعد مرور شهر ونصف على بدء العام الدراسي هناك مدارس لم يتلقَ طلابها دروساً لمادة أو أكثر لعدم التحاق مدرّس أو تغيّبه لأسباب عدة، ومن تلك الأسباب التي يعاني منها المدرّسون أزمة النقل وصعوبة تأمين وسائل المواصلات وارتفاع الأجور.

ويوضح عدد من المعلمين، يأتون من خارج المنطقة، أنهم يستقلون أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مدرستهم، ومنهم من ينتظر حتى الثالثة والرابعة بعد الظهر ليستطيعوا العودة إلى منازلهم.

وبيّن مدرّسون أن تكاليف وصولهم إلى مدارس بعض القرى تصل إلى 6 إلى7 آلاف ليرة يومياً، وهذا يقارب الراتب الشهري.

مدير المجمع التربوي في القرداحة ثائر إبراهيم الذي اتفق معنا بوجود مشكلة في النقل، ولاسيما أن نسبة المدرّسين من خارج المنطقة تصل إلى ٧٠%، أوضح أنه تمّت المطالبة خلال اجتماع النقابة مع وزير التربية بإجراء مسابقة مركزية لأبناء القرى النائية وتوظيف ابن القرية في مدرسة قريته.

والجدير بالذكر أنه يوجد ٢٤ مدرسة حلقة أولى مستأجرة في الريف من أصل 123 مدرسة في القرداحة، علماً أن أغلب هذه القرى لم تستطع التربية أن تقيم فيها مدرسة بسبب عدم توفر الأرض والميزانية.