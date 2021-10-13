منتخب الشباب يلاقي نظيره الإماراتي.. وخيارات مبشّرة من المحترفين

محمود جنيد

يخوض منتخبنا الوطني للشباب أولى مبارياته ضمن معسكره الخارجي الأول في مدينة دبي الإماراتية، وتجمعه عند الرابعة والربع بتوقيت دمشق في ملعب ذياب عوانة بنظيره المنتخب الإماراتي.

وكان منتخبنا قد أجرى حصته التدريبية الأولى مساء أمس الثلاثاء على أرضية الملعب نفسه، بمشاركة اللاعبين المغتربين المحترفين الثمانية الذين التحقوا بالبعثة تباعاً وهم: إلياس سفر، فيليب ملكي، زكار العيسى، ألكسندر كومي/ السويد، جان مصطفى، جودي محمد، هوزان عثمان/ ألمانيا، محمد خانكان/ الأردن.

وكانت بعثة المنتخب وصلت مساء الاثنين إلى دبي، مخلّفة وراءها مجموعة اللاعبين الذين كانت نتائج مسحة الاختبار خاصتهم قبل السفر من دمشق إيجابية وهم: حذيفة خلوف، عدي حسون، محمد الأسعد، علي هولو، مهند فاضل، عمار عالمة، بينما سيلتحق الحارس يامن مطلق بالبعثة في دبي بعد أن ظهرت نتيجة مسحته سلبية.

المدير الفني للمنتخب أنس مخلوف في معرض حديثه مع اللاعبين أكد أن علم الوطن، وقميص المنتخب يجمعان اللاعبين، محليين ومغتربين، ولا فرق في ذلك، والملعب هو الفيصل، والظهور المشرف في المباريات، سواء الرسمية أو الودية، مطلوب، مع إشارته إلى أن مباراة المنتخب اليوم الأولى من نوعها مع منتخب عربي نظير ستكشف الوجه الحقيقي للمستوى،

وأعرب مخلوف عن إعجابه بمستوى معظم اللاعبين المغتربين المنضمين حديثاً لصفوف المنتخب، وهو ما سيمنح الفريق إضافات مهمة ستزيد من قوته وخياراته.