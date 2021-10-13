وصفة خارقة لتقليل خطر الوفاة المبكرة

يقّلل تناول الطعام الحار بشكل منتظم من احتمال الوفاة المبكرة لدى الإنسان بواقع 25% وهذا ما ظهر في دراسة علميّة جديدة، فإذا كنت ممّن يقبلون بنهم على تناول الطعام الحار فإنّ خبراء الصحة يدعونك إلى الحرص على هذه العادة لأنها تقيك من عدة اضطرابات وأمراض كثيرة.

ومن يأكلون الفلفل الحار أربع مرّات أسبوعياً يصبحون أقل عرضة للوفاة المبكرة والسكتة الدماغيّة بنسبة 23 % مقارنةً بالأشخاص الذين يعرضون عن تناول الفلفل الحار، وأوردت نتائج الدراسة أنّ تناول الطعام الحار يقلّل عرضة الإصابة بكافّة الوفيّات الناجمة عن مشاكل القلب بنسبة 34%، وأنّ مادّة الكابسيسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار هي التي تحمي الصحة من عدّة اضطرابات تسبّب الوفاة، وتحمي من الإصابة بمرض السرطان.