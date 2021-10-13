٢٥٠ ألف طفل استفادوا من حملة اللقاح في الحسكة

الحسكة- إسماعيل مطر

استفاد من حملة اللقاح الوطني ضد شلل الأطفال قرابة 250 ألف طفل في الحسكة دون عمر خمس سنوات.

وذكر الدكتور عيسى خلف مدير الصحة أن عدد الأطفال الذين استفادوا من هذه الحملة قرابة ٢٣١ ألف طفل على مستوى المحافظة، إضافة إلى نحو ٢١ ألف طفل في مخيمات اللجوء، حيث تمّ توفير كافة الإجراءات والتسهيلات التي ساهمت في نجاح حملة اللقاح، لافتاً إلى أنه شارك في الحملة ٦٣ فريقاً طبياً جوالاً استطاعوا الوصول إلى كافة القرى وأرياف المحافظة إضافة إلى ٤٣ مركزاً صحياً في مناطق ونواحي المحافظة من أجل استقبال الأطفال الذين شملتهم الحملة.

يُشار إلى أن عدد العاملين المشاركين في حملة اللفاح قرابة ٦٥٠ عاملاً صحياً.