آلية إسكان تمنع الازدحام في المدينة الجامعية بحمص

حمص- صديق محمد

بيّن نائب رئيس جامعة البعث للشؤون الإدارية والطلاب رئيس مجلس السكن الدكتور الياس بطرس أنه تمّ التأكيد على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة المتقدمين للسكن الجامعي، مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية في ظل الضغط الشديد الذي تشهده المدينة في أعداد الطلبة المتقدمين للسكن فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات الوقاية والسلامة الصحية، كما تمّ اتباع آلية إسكان تمنع حدوث ازدحامات أثناء عملية قطع الإيصالات واستلام الغرف.

وأوضح بطرس لـ”البعث” أن الجامعة تعمل حالياً على استمرار تأهيل الوحدة السكنية الأولى، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسة مياه حمص من أجل تنفيذ خط مياه شرب داعم للشبكة من بئر المياه الموجود بجانب الوحدة الأولى ووصله مع الشبكة، لحلّ مشكلة انقطاع المياه في الوحدات السكنية أثناء فترة التقنين، والتنسيق مع الشركة العامة للمخابز لإعداد دراسة فنية من أجل إنشاء فرن داخل المدينة الجامعية.

وأشار بطرس إلى أن مجلس السكن قرّر تخصيص الوحدة /12/ لإسكان جميع الطالبات الإناث المستجدات من جميع الاختصاصات، والوحدة /3/ لإسكان جميع الطلاب الذكور المستجدين ومن مختلف الاختصاصات، على أن تكون الأولية في إصدار قوائم السكن للطلاب من الكليات الطبية والهندسية والتريث في إصدار قوائم سكن للكليات النظرية، إذ يتمّ إسكانهم في حال توفر الشواغر وإصدار قوائم السكن بشكل متتالٍ، على أن يتمّ إصدار قوائم الطلاب الذكور مع نهاية الأسبوع القادم وإصدار التعليمات الخاصة بهم.