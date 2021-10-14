المستوطنون يجددون الاعتداء على مقدسات الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال، بينما اقتحم مستوطنون آخرون بحماية قوات الاحتلال منطقة خلة مكحول في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، وأرغموا رعاة الأغنام الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وذلك في إطار مسلسل اعتداءات يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال بهدف تهجيرهم وتوسيع الاستيطان.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية كردلة في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية بعدد من الجرافات وجرّفت مساحات من أراضي الفلسطينيين فيها لتوسيع عمليات الاستيطان .

واعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراضي الفلسطينيين الزراعية في قرية المغير شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية واقتلعوا 80 شجرة زيتون وجرّفوا أكثر من 60 دونماً.

وأوضح رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال القرية الليلة الماضية واقتلعوا 80 شجرة زيتون وجرّفوا مساحات واسعة من الأراضي تزيد على 60 دونماً كانوا في وقت سابق اقتلعوا منها نحو 500 شجرة زيتون.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اثني عشر فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد أن اقتحمت عدة أحياء في مدينتي نابلس ورام الله وبلدتي بيت ساحور وبيت عنان في القدس المحتلة ومخيم العروب في الخليل.

وفي الأثناء، شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية بوقفة دعم للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مطالبين المؤسسات الدولية بوقف انتهاكاته المتواصلة بحقهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة، رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين والمرضى، مطالبين المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان بإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي والمواثيق المتعلقة بالأسرى ووقف جرائمه بحقهم والإفراج عنهم.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

جاء ذلك بينما يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم: إن الأسرى هم كايد الفسفوس المضرب منذ 92 يوماً ومقداد القواسمة لليوم 85 وعلاء الأعرج منذ 68 يوماً وهشام أبو هواش منذ 59 يوماً وشادي أبو عكر لليوم 51 وعياد الهريمي منذ 22 يوماً وخليل أبو عرام لليوم الخامس على التوالي، مشيرة إلى أنهم مصمّمون على مواصلة إضرابهم وسط أوضاع صحية خطيرة.

سياسياً، جدّدت خارجية السلطة الفلسطينية تأكيدها أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاك قرارات الشرعية الدولية وتوسيع عمليات الاستيطان لفرض وقائع جديدة على الأرض تمنع أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم، أن الاحتلال يواصل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتواصل أيضاً عصابات المستوطنين الإرهابية اعتداءاتها على الفلسطينيين لتنفيذ مخططات الضمّ الاستعمارية.

وانتقدت الخارجية صمت المجتمع الدولي على محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم، مشيرة إلى أن هذا الصمت يشجّع الاحتلال على الإمعان في تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.