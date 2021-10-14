المطالبة باسترجاع “طبل” من الدنمارك

يطالب بعض سكان النرويج باسترجاع طبل “مقدس” صادرته الدنمارك بعد محاكمة بتهمة استخدام السحر العام 1691 وطلبوا المساعدة من الملكة الدنماركية في هذا الخصوص، وكانت الطبلة ملكاً لأندرس بولسون الذي تم اعتقاله وسجنه وفقاً لسجلات المحكمة، وتمت مصادرتها وأصبحت جزءاً من المجموعة الفنية للعائلة المالكة الدنماركية قبل نقلها إلى المتحف الوطني في الدنمارك في العام 1849 بحسب ما ذكرت وكالة “سبوتنيك”.

منذ العام 1979 تم استعارة الطبل من الدنماركيين إلى متحف “سامي” في كاراسجوك بالنرويج لمدة محددة وتنتهي اتفاقية الإعارة في 1 كانون الأول المقبل ومن المتوقع أن تعود الطبلة إلى الدنمارك. و​قال أحد المطالبين: “هذا شيء احتفالي مقدس ذو قيمة ثقافية عالية، يستخدم للتنبؤ بالمستقبل والتواصل مع عالم الروح، وهذه قضية كبيرة بالنسبة لنا، يتم تخزين هذه الأشياء المهمة في أقبية المتاحف حيث لا يستطيع العالم رؤيتها أو دراستها”. ولا يوجد سوى عدد قليل من هذه الطبول ومعظمها في أيد أوروبية بما في ذلك الطبل الذي يحتفظ به المتحف البريطاني.

ونظراً لأن الطبلة كانت جزءاً من المجموعة الملكية في الدنمارك قبل أن تكون جزءاً من المتحف الوطني يأمل المطالبون أن ملكة الدنمارك قد تلعب دور الوسيط في إعادة الطبلة.