بوتين: لم أتخذ قراراً بعدُ حول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ترشحه المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2024.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان يعتزم الترشح لهذه الانتخابات قال بوتين في تصريح لقناة (سي إن بي سي) الأمريكية: “نعم الدستور يسمح لي أن أترشح لولاية جديدة ولكن أي قرارات بهذا الشأن لم تتخذ”.

وبشأن خلفه المحتمل في الرئاسة والانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل عام قال بوتين: “أفضل عدم الإجابة عن مثل هذه الأسئلة ولا يزال هناك وقت كثير حتى الانتخابات المقبلة، والأحاديث عن هذا الموضوع تزعزع استقرار الأوضاع.. الوضع يجب أن يكون هادئاً لتعمل كل أجهزة السلطة والبنى الحكومية بشكل مستقر وتنظر إلى المستقبل بهدوء”.

من جهة أخرى أشار بوتين إلى أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتقوّض حيث يتقلص حجم التبادل باستخدام هذه العملة.

ودعا بوتين إلى التحوّل للمعاملات بالعملة الوطنية بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله في مقابلة عبر الفيديو: إن “مثل هذه الظروف الخارجية غير المواتية يجب أن تحفز بشكل إضافي تعزيز التعاون داخل الاتحاد”، مؤكداً “أهمية التفاعل الوثيق من أجل الانتقال إلى العملات الوطنية وتقليص استخدام الدولار واليورو في المعاملات المتبادلة وتنظيم استبدال الواردات وتنمية الصناعات عالية التقنية وتوفير الغذاء اللازم للشعوب”.

وأشار بوتين إلى أن “العقوبات المفروضة ضد دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا تستخدم فقط كأداة للمنافسة غير العادلة، ولكن أيضاً كوسيلة لتقويض الحكومات الشرعية من خلال خلق مشكلات اجتماعية واقتصادية وسياسية أو تفاقم المشكلات القائمة”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين صرّح في الخامس من نيسان الماضي بأن دول آسيا والمحيط الهادئ تبدي استعداداً كبيراً للتعامل بالعملات المحلية وليس بالدولار.

وتشكّل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي بدأ عمله عام 2015 على قاعدة الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحّد، ويضم هذا الاتحاد كلاً من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان ومنذ أيار 2018 أصبحت مولدوفا مراقباً في الاتحاد.

داخلياً أيضاً، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي 14 إرهابياً متورّطين بتمويل ما يسمّى تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابية “جبهة النصرة سابقاً” في عدد من المناطق الروسية.

ونقلت وكالة تاس عن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي قوله اليوم: “إن الأمن الفيدرالي اعتقل في موسكو وجمهورية داغستان وإقليم خاباروفسك وكورغان وبينزا وأوليانوفسك وسامارا 14 إرهابياً متورّطين بتمويل منظمة هيئة تحرير الشام الإرهابية المحظورة في روسيا والناشطة في سورية”.

وأوضح المركز أنه تم خلال عمليات البحث في ملفات المعتقلين ضبط وسائل اتصال وأدوات حول أنشطة غير قانونية ومنشورات دينية متطرفة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بقضايا جنائية ضد 5 من المعتقلين بموجب القانون الجنائي الروسي بشأن “المساعدة في الأنشطة الإرهابية”، وتتواصل أنشطة البحث العملياتية وإجراءات التحقيق ضد المعتقلين الآخرين.