حفل تسليم جائزة الدولة التقديرية لعام 2021

تقديراً لعطائهم الإبداعي وجهودهم في حقول الأدب والدراسات والفنون، أقامت وزارة الثقافة أمس حفل تسليم جوائز الدولة التقديرية لعام 2021 في مكتبة الأسد.

في كلمتها قالت د. لبانة مشوح وزيرة الثقافة: لاتزال الدولة ممثلة بوزارة الثقافة على عهدها ورسالتها باحتضان الإبداع والمبدعين وتكريمهم ودعمهم، والتكريم حق للمبدع، ومدلولاته تتجاوز حدود التقدير والتشجيع، وهو حتماً أكثر وأهم من مجرد اهتمام واحتفاء ومكافأة، إنه اعتراف بعطاء دام عمراً، وتحفيز على المثابرة على مزيد من العطاء وصولاً إلى ما هو أجمل وأكمل، واليوم تكرّم الثقافة كوكبة ممن يقدّر إنتاجهم في حقول الأدب والفن التشكيلي، والدراسات التاريخية والأثرية كلّ في مجاله، وقد توخينا في انتقائهم سعة الثقافة وعمق المعرفة ونبل الأخلاق والحكمة والأناة والحيادية، اجتمعوا واقترحوا وتبادلوا الرأي وصوتوا فأتت النتيجة على النحو الذي أعلناه. أعلام ثلاثة برع كلّ منهم في مجاله، وتميّز بموهبته ودأبه ونتاجه، فحقّ لكل منهم أن يكرم من الدولة بجائزة هي الأرقى في حقول الفنون والآداب والدراسات، ففي مجال الآداب فاز لأديب محمد أبو معتوق الذي تنقل بين فنون الأدب وأجناسه، وقطف من كل بستان باقة زاهية الألوان فواحة العطر، والفنان القدير أحمد نشأت الزعبي تميّز مذ كان على مقاعد الدراسة، وبرع فناناً تشكيلياً واغتنى من روافد الحياة، تخطّى الواقع بريشته فتأرجح بين الانطباعية والتعبيرية والتجريد، ومن الأدب والفن التشكيلي انتقلنا إلى التاريخ البعيد لنعود إلى بلاد الشام وبلاد الرافدين، نصغي إلى الأكادية والآرامية والأبلانية، نستكشف جذور العربية وروافدها، ندخل التاريخ من أوسع أبوابه مع الأستاذ الجامعي عيد مرعي الذي تحملُ أجيالٌ من المختصين في التاريخ والآثار فضل علمه، وباحث قدير في عصور ما قبل التاريخ وتاريخ الشرق القديم.

صنع انتصار

تحدث الأديب محمد أبو معتوق عن التكريم بالقول: المجتمعات المتحضرة تكرّم مبدعيها ولا يمكن لمجتمع بلا تكريم لمبدعيه أن يكون متحضراً، وبالتالي فإن بلدنا العزيزة والتي تخوض حرباً ضروس لا تنسى أن تلتفت للإبداع وتكرم أصحابه، وهذا دليل على أننا قادرون عبر هذا الوعي التصدي لمعركتنا، وأن نصنع انتصاراتنا من خلال تكريم المبدعين، وبالتأكيد هو حافز قويّ لأي مبدع لأنها جائزة بحجم وطن وتأخذ دلالة وقيمة أكبر من قيمتها المادية، وهذا ما يدفع الكثيرون للحصول عليها.

بناء سورية

ورغم فقدانه زوجته قبل أيام معدودة، إلا أن الفنان التشكيلي نشأت الزعبي جاء ليعبّر عن سعادته بتكريمه في مجال الفنون. وفي تصريحه قال: التكريم هو رسالة لكل إنسان يعمل بصدق وإخلاص في عمله ويقدم شيئاً لهذا البلد، ونحن في الحقيقة نقدم نقاطاً صغيرة وبسيطة ولكنها نقاط بنّاءة ومليئة بالحب والجمال لسورية للوقوف في وجه الجشع والظلم.

القوة الحضارية

وعن التكريم تحدث د. عيد مرعي عن الجائزة في مجال النقد والدراسات والترجمة بالقول: تكريم المبدع دليل على أن سورية الجريحة ما تزال قادرة على العطاء، وقادرة على تكريم أبنائها وحمايتهم، وهذه تعتبر سابقة في التاريخ، فنحن لا نجد دولة تتعرض للحرب وما تزال قادرة على العطاء بشكل جميل، طبعاً هذا الزخم والقوة تستمدها سورية من حضارتها التي تمتد إلى آلاف السنين، فهي كانت قلب العالم القديم ليس بالقوة العسكرية إنما بالقوة الحضارية التي مازالت مستمرة حتى الآن رغم كل ما جرى لها.

جُمان بركات