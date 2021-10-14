شكري لبيدرسون: ندعم مساعي الحل السياسي للأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم دعم مصر لكل المساعي الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في سورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عبر حسابه بموقع تويتر إن شكري التقى اليوم في القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع في سورية وأبعاده المختلفة.

وكان الوزير شكري التقى بوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في نيويورك الشهر الماضي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة حيث أكدا على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وخاصة في ظل الروابط التاريخية التي تجمعهما.