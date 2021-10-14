فنزويلا تتوعد الرئيس الكولومبي بملاحقته أمام الجنائية الدولية

أعلنت فنزويلا عزمها ملاحقة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة مهاجرين فنزويليين في بلده.

وقالت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون الحكومي اليوم.. “إن فنزويلا ستسوق إيفان دوكي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة مهاجرينا واضطهادهم” مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق ويجب ألا تمر دون عقاب.

وأضافت “لم نعد نريد أن نرى مهاجرين يتعرضون للإذلال والاستهداف والاضطهاد والقتل” مبينة أن الإحصاءات الرسمية الكولومبية تشير إلى أن نحو ألفي مهاجر فنزويلي قتلوا في كولومبيا بين عامي 2017 و2021.

وكانت فنزويلا أدانت أمس القتل الجماعي لمهاجرين فنزويليين في كولومبيا بعد إعدام خارج إطار القضاء لشاب وفتى يبلغان من العمر 18 و12 عاماً في منطقة حدودية بين البلدين.

ووقعت حادثة قتل الشخصين الفنزويليين يوم السبت الماضي في بلدة تيبو في مقاطعة سانتاندير الشمالية على الحدود مع فنزويلا وعثر على جثتيهما غارقتين فى الدماء على طريق ريفي ويبدو أنهما قتلا برصاصة في الصدر حسب الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.