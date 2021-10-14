3 آبار جديدة لتخفيف معاناة جديدة الفضل

القنيطرة- محمد غالب حسين

أنجزت مؤسّسة مياه القنيطرة حفر ثلاث آبار جديدة في ضاحية يوسف العظمة السكنية بعمق /٥٠٠/ متر لكلّ بئر، وبلغت غزارة كل بئر منها /٢٥/ م٣ بالساعة، كما وصلت الكلفة الإجماليّة للحفر إلى /٤١٥/ مليون ليرة سورية.

المدير العام لمؤسّسة المياه المهندس أمين الشمالي ذكر أن المؤسّسة بصدد التعاقد لتأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وخطوط الضخ والإسالة لهذه الآبار لاستثمارها، والتخفيف من معاناة أبناء تجمع جديدة الفضل مع العطش، لتدني غزارة الآبار العاملة، وزيادة عدد السكان بالتجمع، والتقنين الكهربائي الذي قد يتزامن مع ضخ المياه لأحد الأحياء، فلا تصل للأبنية الطابقية التي تحتاج محركات ضخ منزلية، موضحاً أن المواطن تصله المياه كل سبعة أيام.

ولفت الشمالي إلى أن هناك /١٤/ بئراً عاملة في التجمع تضخُّ يومياً ألفي متر مكعب من المياه للمشتركين، مبيناً أن حاجة التجمع اليومية للمياه تصل إلى /١٥/ ألف م٣.