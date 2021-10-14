30 ألف طن بذار قمح مغربل تمهيداً لتوزيعه على الفلاحين

دمشق- ميس بركات

بعد موافقة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد مبيع سعر الكيلوغرام الواحد من بذار القمح للموسم القادم بـ 1585 ليرة، وسعر كيلوغرام بذار الشعير بـ 1743، بدأت المؤسسة العامة لإكثار البذار بأعمال غربلة وإعداد بذار القمح بالتوازي مع عملية استلامه من المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة حتى يكون البذار جاهزاً للتوزيع على الفلاحين في المواعيد المناسبة.

وأكد بسام السليمان مدير عام المؤسسة إنهاء كافة أعمال الصيانة لمراكز غربلة وإعداد البذار، وتأمين كافة مستلزمات إعداده من المعقمات اللازمة لمعاملته، والأكياس الخاصة بتعبئة البذار المغربل والمعقم، لتصل كميات بذار القمح المغربل والمعقم حتى اليوم لحوالي 30 ألف طن، في حين بلغت الكميات الموزعة على المصارف الزراعية حوالي 12 ألف طن.

وأشار مدير المؤسسة إلى أن الطاقة الإنتاجية اليومية للغربلة حالياً لدى المؤسسة هي بحدود 700 طن من البذار المغربل والمعقم ضمن المراكز التسعة العائدة للمؤسسة، إضافة إلى الفرازات المستأجرة من القطاع الخاص للغاية نفسها، وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة الزراعية للموسم القادم، وأكد السليمان أن المؤسسة حضّرت 70 ألف طن من بذار القمح لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى 20 ألف طن احتياطية تتم غربلتها وتعقيمها وتوزيعها بالتتابع.