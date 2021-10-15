“إلكة” يتجول في إطار سيارة لعامين

ظل حيوان بري يتجول في إطار سيارة فارغ على مدى عامين إلى أن رصده مسؤولو الحياة البرية خلال حصر بعض الحيوانات، وكانت تلك بداية النهاية لتخليصه من هذا الإطار الذي كان يمثل حملاً ثقيلاً حول رقبته.

وظهر الحيوان البري “الإلكة” في بعض مقاطع الفيديو وهو يتجول في المناطق البرية بولاية كولورادو الأمريكية مع حيوانات أخرى بينما لا يزال إطار السيارة عالقاً في رقبته، وتمكن الخبراء في نهاية الأمر من تخليصه من الإطار بعد حقنه بمهدئ حتى يتمكنوا من السيطرة عليه، وقطع أجزاء من قرونه التي كانت تعيق محاولاته التخلص منه بنفسه.