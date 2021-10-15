اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة في ألمانيا

توصل الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا إلى اتفاق مبدئي على تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال وزير المال الألماني أولاف شولتس وهو الاشتراكي الديمقراطي المرشح الأبرز لخلافة أنجيلا ميركل في المستشارية خلال تصريح اليوم نقلته وكالة فرانس برس: “اتفقنا على نص، وهذه نتيجة جيدة جداً وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم”.

بدورها قالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب الخضر: “نجحنا في إجراء مناقشات مكثفة حتى الساعات الأولى من أجل طرح اقتراح على الطاولة لتحالف الإصلاح والتقدم حتى نتمكن حقاً من الاستفادة من العقد القادم ليكون عقد التجديد”.

وتتبنى الأحزاب الثلاثة برامج مختلفة جداً وتجري مشاورات أولية منذ مطلع تشرين الأول الجاري في محاولة لتشكيل هذا التحالف غير المسبوق من دون المحافظين بقيادة ميركل الذين سجلوا أسوأ نتيجة في تاريخهم خلال الانتخابات التشريعية في الـ 26 من أيلول الماضي.

ويفيد نص الاتفاق الذي عرض اليوم بأن الأطراف الثلاثة ستعمل على تعميق محادثاتها وفتح مفاوضات رسمية تتناول جميع تفاصيل التحالف المستقبلي كما أنها تعتزم زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لكن “في إطار فرملة الديون الدستورية الألمانية” التي تحد بشكل صارم من احتمالات العجز العام.

وينتظر شركاء ألمانيا تشكيل حكومة جديدة فيها خوفاً من شلل قد يستمر أشهراً ولا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي إذا استمر الفراغ السياسي في برلين.