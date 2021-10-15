الصين: على واشنطن وقف تصريحاتها غير المسؤولة

أكدت الصين أن جميع التدابير والإجراءات المشروعة التي تتخذها هدفها حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها مجددة مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن إطلاق تصريحات “غير مسؤولة” بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي ادعى مؤخرا أن الصين تكثف “الجهود الرامية إلى تخويف تايوان والضغط عليها من خلال أنشطة عسكرية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي”.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله خلال مؤتمر صحفي أمس تعليقا على تصريحات كيربي “إن الوضع في المنطقة مستقر بشكل عام بفضل الجهود المشتركة من الصين ودول الجوار في بحر الصين الجنوبي” مضيفا: “التصريحات الأمريكية ذات الصلة تنتهك بشكل سافر مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة مستخدمة القضايا ذات الصلة عمدا لإثارة التوتر في العلاقات بين دول المنطقة وإرسال إشارات خاطئة وغير مسؤولة للعالم الخارجي”.

وشدد تشاو على أن تدابير الصين المشروعة والمعقولة هي لحماية سيادتها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها وحقوقها ومصالحها مشيرا إلى أن التحركات السلبية الأمريكية ومن بينها بيع الأسلحة لتايوان وتعزيز العلاقات العسكرية الرسمية معها تظهر الوجه الحقيقي لواشنطن بصفتها معرقلة للسلام والاستقرار الإقليميين.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى “اتخاذ موقف الصين وشواغلها على محمل الجد والالتزام بشكل صارم بمبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الثلاثة والتوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة بشأن تايوان والقضايا البحرية وبذل المزيد لمنفعة العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار الإقليميين”.