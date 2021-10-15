تدريبات عسكرية روسية صينية مشتركة في بحر اليابان

أعلن الجيش الروسي اليوم أن سفناً حربية روسية وصينية تجري تدريبات مشتركة في بحر اليابان لمكافحة خطر الألغام.

ونقلت وكالة تاس عن بيان للأسطول الروسي في المحيط الهادئ قوله: إنه “في المرحلة الأولى من التدريبات قامت السفن الحربية بإطلاق نيران المدفعية على ألغام وهمية عائمة”.

وأشار البيان إلى مشاركة سفينة حربية كبيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وغواصة من البحرية الروسية فيما تتمثل المشاركة الصينية بسفن حربية ومدمرتين وطرادين وغواصة وطائرات حربية.

وتجري هذه التدريبات خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 17 من الشهر الجاري.