جولة نارية في الدوريات الأوروبية.. ولقاء الريال مهدد بالتأجيل

تعاود الدوريات الأوروبية الثلاثة الكبرى نشاطها غداً بعد فترة توقف استنفذ فيها نجومها طاقاتهم مع منتخبات بلادهم في سبيل الوصول للمسابقة الأغلى كأس العالم، والبداية كالعادة من انكلترا حيث يترقب عشاق البريمييرليغ قمة الجولة الثامنة بين ما نشستر يونايتد ومضيفه ليستر سيتي، حيث يدخل الشياطين الحمر اللقاء بحثاً على الثلاث نقاط، فهم يحتلون المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 مبارتين وخسارة مباراة واحدة، ويقدم المان يونايتد هذا الموسم مستويات قوية جعلته ينافس بقوة مع الكبار على اللقب، في المقابل يسعى ليستر سيتي للخروج من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تراجع هذا الموسم عن الموسم الماضي والنتائج خير دليل على ذلك، فهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط جمعهم من 7 مواجهات حقق الفوز في مباراتين، بينما تعادل في مثلهما وخسر ثلاث مباريات، وعليه سنشاهد مباراة قوية وممتعة تتسم بالقوة والندية.

في إيطاليا تشهد الجولة الثامنة مباراتين من العيار الثقيل، الأولى بين إنتر ولاتسيو، والثانية بين يوفنتوس وروما، ويحتضن ملعب الأوليمبيكو المباراة الأولى، التي يدخلها الإنتر في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، وعلى المقلب الآخر، يحتل لاتسيو المركز السادس على جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

أما قمة الإليانز أرينا معقل اليوفي، فتكتسب نكهةً خاصةً هذا الموسم فقد مضت أعوام كثيرة منذ تقابل الفريقان وروما متقدم على يوفنتوس على سلم الترتيب، حيث يحتل نادي العاصمة المركز الرابع برصيد 15 نقطة، في حين تحتل السيدة العجوز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، والكل ينتظر صحوة كتيبة أليغري وعودته إلى المنافسات وخاصة بعد المستويات الجيدة التي يقدمها أوروبياً.

إسبانياً، يستضيف ملعب كامب نو مباراة قوية بين نادي برشلونة ونظيره فالنسيا، ويطمح البارسا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور حيث يشهد اللقاء عودة الجمهور بنسبة 100% للمرة الأولى للملعب منذ انتشار فيروس كورنا، ولعلّ هذا قد يكون عاملا مساعداً في استعادة الفريق لمكانته المتزعزعة هذا الموسم، كونه يقبع في المركز العاشر ، فيما يسعى الضيف للعودة إلى سكة الانتصاراتة من أجل دخول الصراع على صدارة جدول الترتيب من جديد.

هذا ولم تعلن رابطة الدوري الإسباني عن موعد مباراتي ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد ضد غرناطة، دون تأكيد من أي جهة رسمية يشير إلى تأجيل المباراتين، ما يعيد للذاكرة ما حدث في أيلول الماضي، عندما طلبت رابطة الليغا تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية لكن الاتحاد الإسباني رفض لتتجه الرابطة بعد ذلك للمحكمة الرياضية، والتي أقرت بتأجيل المباراة لانشغال عدد من لاعبي الفريقين بتمثيل منتخباتهم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، والتي انتهت قبل بداية الجولة بساعات.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة الثامنة)

مباريات الغد: واتفورد – ليفربول 2.30 ظهراً، أستون فيلا – ولفرهامبتون، ليستر سيتي – مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي – بيرنلي، نورويتش – برايتون، ساوثامبتون – ليدز يونايتد، 5 عصراً، برينتفورد – تشيلسي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: إيفرتون – وست هام 4 عصراً، نيوكاسل – توتنهام 6.30 مساءً.

مباريات الاثنين: أرسنال – كريستال بالاس 10 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة الثامنة)

مباريات الغد: سبيزيا – ساليرنيتانا 4 عصراً، لاتسيو – إنتر 7 مساءً، ميلان – هيلاس 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: كالياري – سامبدوريا 1.30 ظهراً، إمبولي – أتالانتا، جنوى – ساسولو، أودينيزي – بولونيا، 4 عصراً، نابولي – تورينو 7.30 مساءً، يوفنتوس – روما 9.45 مساءً.

مباريات الاثنين: فينيتسيا – فيورنتينا 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة التاسعة)

مباريات الغد: ليفانتي – خيتافي 7.30 مساءً، ريال سوسيداد – مايوركا 10 مساءً.

مباريات الأحد: غرناطة – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – أتلتيك بلباو1 ظهراً، رايو فاييكانو – إلتشي 3 عصراً، سيلتا فيغو – إشبيلية 5.15 عصراً، فياريال – أوساسونا 7.30 مساءً، برشلونة – فالنسيا 10 مساءً.

مباريات الاثنين: ديبورتيفو ألافيس – ريال بيتيس، إسبانيول – قادش، 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– فاز ليستر مرتين فقط من بين 29 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي ضد مانشستر يونايتد، وسجل الشياطين الحمر الأهداف في 23 مباراة متتالية في الدوري بين الفريقين منذ عام 1998، وهي أطول سلسلة أهداف في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد خصم واحد.

– التقى يوفنتوس مع روما في 59 مباراة، وحقق روما الفوز في 27 مباراة بينما فاز يوفنتوس في 15 مباراة، وجاء التعادل في 17 مباراة.

– تواجه إنتر ولاتسيو 61 مرة في الكالتشيو، فاز فيها الإنتر في 20 مناسبة وخسر 19 مباراة، فيما كان التعادل سيد الموقف 22 مرة.

– في مسابقة الدوري الإسباني، لعب ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو 179 مرة، فاز المرينغي في 92 لقاء، وخسر في 51 مواجهة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة.

– تواجه برشلونة وفالنسيا في 170 مباراة في الدوري الإسباني، فاز فريق برشلونة في 83 مباراة، بينما حسم لصالحه فريق فالنسيا 43 مباراة، وخيم التعادل بينهم على 44 مباراة، وسجل البارسا 321 هدفاً في شباك فالنسيا، بينما سجل فريق فالنسيا 237 هدفاً في شباك برشلونة.