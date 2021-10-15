قمصان نيلسون مانديلا للبيع في مزاد

تبيع عائلة رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا متعلقات شخصية للزعيم المناهض للفصل العنصري للمساعدة في دفع تكلفة حديقة تذكارية يتم بناؤها على شرفه، ومن بين حوالي 100 قطعة ستعرض للبيع، قمصان مانديلا المزركشة التي كان يرتديها في المناسبات الرسمية بما في ذلك قمصانه عندما التقى مع الملكة إليزابيث الثانية في عامي 1998 و2003.

وقال أرلان إيتينجر رئيس دار جيرنسيز للمزادات ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة وعبر الإنترنت في 11 كانون الأول إن هذه القمصان “كانت تجلب السعادة للزعيم العظيم” وتميزه عن الساسة الآخرين، إضافة إلى نظارات وحقائب وسراويل مانديلا لتمويل حديقة نيلسون مانديلا للحرية في كونو بجنوب أفريقيا التي دُفن جثمانه فيها. وتوفي مانديلا في 2013 عن عمر 95 عاماً في منزله في جوهانسبرج.