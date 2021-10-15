وزير التربية يكرم ناشئات الخابور

متابعة-عبد العظيم العبد الله

كرم وزير التربية الدكتور دارم طباع ناشئات الخابور بهدايا رياضية، وذلك على خلفية ما حققنه من نتائج وألقاب للفريق خلال مشاركتهن في البطولات الكروية الأنثوية، مؤكداً جاهزية الوزارة لدعم الفريق ومساندته للمضي باستمرار في حصد النتائج الملفتة.

من جانبه المدير الفني للفريق الكابتن مصطفى الاحمد أكد على قيمة وأهمية المبادرة التي تصدت لها وزارة التربية، مشيراً إلى أن فترة إقامة الناشئات الحالية في دمشق للمشاركة في بطولة القسم بالنسخة الثانية حظيت باهتمام ودعم الوزارة من نواحي مختلفة خففت من الأعباء المالية على الفريق والنادي الذي لا يملك أي وارد في صندوقه.

وقدمت إدارة ناشئات الخابور قميص الفريق الذي توج به لقب البطولة موسم 2020 مع ميدالية اللقب لوزير التربية تقديراً لدعمه.

يذكر أن الفريق وصل لمباراة النصف النهائي في بطولة القسم الثانية وسيكون لقاء ناشئات الخابور أمام العربي في الدور قبل النهائي.